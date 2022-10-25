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Глава Минфина Турции: Отношения с Россией не нарушают правил мировых финсистем

Глава Минфина Турции: Отношения с Россией не нарушают правил мировых финсистем Турция намерена добиваться от российского "Газпрома" скидки на газ.
Финансы
25 октября 2022 г. 10:24
Глава Минфина Турции: Отношения с Россией не нарушают правил мировых финсистем

Турция намерена добиваться от российского "Газпрома" скидки на газ.

Как передает Report, об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.

По его словам, Турция и Россия сохраняют хорошие экономические отношения, в связи с чем Анкара будет добиваться получения скидки на большой объем закупленного в РФ газа. Кроме того, турецкая сторона обратится к "Газпрому" с просьбой предоставить отсрочку по оплате.

Небати отметил, что поддерживая связи с Россией, Турция не нарушает правил международных финансовых систем. Все экономические связи между двумя странами являются законными.

"Турция - это страна, которая действует очень осторожно в рамках международных финансовых систем. Все приходит к нам законными путями", - сказал он.

Министр также считает, что оппозиция в Турции и за ее пределами "намеренно поднимает вопросы" о финансовых связях Анкары с Москвой.

По словам Небати, опасения западных стран о том, что якобы невозможно проверить источник используемых россиянами наличных денег в Турции, беспочвенны.

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Версия на английском языке Turkish finance minister: Relations with Russia don’t violate rules of global financial systems

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