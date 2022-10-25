Глава Минфина Турции: Отношения с Россией не нарушают правил мировых финсистем

Турция намерена добиваться от российского "Газпрома" скидки на газ.

Турция намерена добиваться от российского "Газпрома" скидки на газ.

Как передает Report, об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.

По его словам, Турция и Россия сохраняют хорошие экономические отношения, в связи с чем Анкара будет добиваться получения скидки на большой объем закупленного в РФ газа. Кроме того, турецкая сторона обратится к "Газпрому" с просьбой предоставить отсрочку по оплате.

Небати отметил, что поддерживая связи с Россией, Турция не нарушает правил международных финансовых систем. Все экономические связи между двумя странами являются законными.

"Турция - это страна, которая действует очень осторожно в рамках международных финансовых систем. Все приходит к нам законными путями", - сказал он.

Министр также считает, что оппозиция в Турции и за ее пределами "намеренно поднимает вопросы" о финансовых связях Анкары с Москвой.

По словам Небати, опасения западных стран о том, что якобы невозможно проверить источник используемых россиянами наличных денег в Турции, беспочвенны.