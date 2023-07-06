Глава Минфина Турции назвал три ключевые компоненты экономической программы

Тремя ключевыми компонентами экономической программы Турции являются установление фискальной дисциплины, постепенное ужесточение денежно-кредитной политики для снижения инфляции, а также структурные реформы.

Тремя ключевыми компонентами экономической программы Турции являются установление фискальной дисциплины, постепенное ужесточение денежно-кредитной политики для снижения инфляции, а также структурные реформы.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек написал в Twitter.

Он отметил, что первый компонент заключается в доведении дефицита бюджета до уровня, соответствующего Маастрихтским критериям (критерии конвергенции - финансово-экономические показатели страны, необходимые для вступления в еврозону). При этом нужно учесть расходы по устранению последствий землетрясения.

Что касается постепенного ужесточения денежно-кредитной политики и доходов, то основной целью является снижение инфляции до однозначного уровня в среднесрочной перспективе.

Третье направление предусматривает проведение структурных реформ для макрофинансовой стабильности.