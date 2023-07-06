Глава Минфина Турции назвал три ключевые компоненты экономической программы
Глава Минфина Турции назвал три ключевые компоненты экономической программы Тремя ключевыми компонентами экономической программы Турции являются установление фискальной дисциплины, постепенное ужесточение денежно-кредитной политики для снижения инфляции, а также структурные реформы.
Тремя ключевыми компонентами экономической программы Турции являются установление фискальной дисциплины, постепенное ужесточение денежно-кредитной политики для снижения инфляции, а также структурные реформы.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек написал в Twitter.
Он отметил, что первый компонент заключается в доведении дефицита бюджета до уровня, соответствующего Маастрихтским критериям (критерии конвергенции - финансово-экономические показатели страны, необходимые для вступления в еврозону). При этом нужно учесть расходы по устранению последствий землетрясения.
Что касается постепенного ужесточения денежно-кредитной политики и доходов, то основной целью является снижение инфляции до однозначного уровня в среднесрочной перспективе.
Третье направление предусматривает проведение структурных реформ для макрофинансовой стабильности.
Programımızın üç temel bileşeni var:
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon…