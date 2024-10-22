Глава Минфина США не видит альтернативы доллару как мировой резервной валюте

Статус американского доллара как основной мировой резервной валюты не изменится, потому что никакая другая валюта не смогла бы его заменить в ближайшем будущем.

Статус американского доллара как основной мировой резервной валюты не изменится, потому что никакая другая валюта не смогла бы его заменить в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Я не вижу никакой другой валюты, которая в ближайшем будущем могла бы заменить доллар. Поэтому я уверена в статусе доллара", - сказала она.

Йеллен полагает, что позиции валюты держатся на "сильных макроэкономических показателях, институтах с низкой инфляцией, сильных рынках капитала" США.

Глава ведомства подчеркнула, что для Вашингтона важно, чтобы доллар оставался основной резервной валютой мира.