Глава Минфина США назвал сроки возможного снижения cтавки ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, может снизить базовую процентную ставку к сентябрю.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, может снизить базовую процентную ставку к сентябрю.

Как передает Report , об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Я думаю, что критерием тут выступает то, что пошлины не провоцировали инфляцию. Если они планируют исходить из этого критерия, полагаю, они могут сделать это (снизить ставку - ред.) и быстрее, но точно к сентябрю", - сказал он.

Напомним, что 18 июня ФРС приняла решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 4,25-4,5%. Это возмутило президента США Дональда Трампа, который постоянно призывает к ее снижению. Он утверждал, что финрегулятор умышленно не сокращает уровень ставки, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне.

Председатель ФРС Джером Пауэлл объяснил свое решение ростом экономической неопределенности, вызванной ужесточением импортных пошлин вашингтонской администрацией. Он также заявил, что финрегулятор не намерен спешить в вопросе сокращения базовой процентной ставки, несмотря на требования Трампа.