President
О нас

Глава Минэкономики: Устойчивый рост налоговых поступлений вносит важный вклад в благосостояние граждан Азербайджана

Глава Минэкономики: Устойчивый рост налоговых поступлений вносит важный вклад в благосостояние граждан Азербайджана Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником.
Финансы
11 февраля 2024 г. 10:47
Глава Минэкономики: Устойчивый рост налоговых поступлений вносит важный вклад в благосостояние граждан Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы Минэкономики в социальной сети Х.

"11 февраля отмечается профессиональный праздник работников Налоговой службы Азербайджана. Налоговые органы нашего государства, ответственно выполняя свои должностные обязанности, играют важную роль в совершенствовании бизнес-среды, продвижении партнерства государственного и частного секторов, обеспечении экономической безопасности.

Устойчивый рост налоговых поступлений, характеризующийся повышением прозрачности и налоговой культуры, вносит важный вклад в финансовую стабильность, реализацию социальных проектов и благосостояние граждан.

В этот знаменательный день поздравляем всех работников налоговой службы, желаем им успехов и достижений в своей деятельности, выражаем благодарность за преданность интересам страны и самоотверженный труд", - отмечается в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Vergi daxilolmalarının davamlı artımı vətəndaşların rifahına mühüm töhfələr verir”

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi