Глава Минэкономики: Устойчивый рост налоговых поступлений вносит важный вклад в благосостояние граждан Азербайджана
Глава Минэкономики: Устойчивый рост налоговых поступлений вносит важный вклад в благосостояние граждан АзербайджанаМинистр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы Минэкономики в социальной сети Х.
"11 февраля отмечается профессиональный праздник работников Налоговой службы Азербайджана. Налоговые органы нашего государства, ответственно выполняя свои должностные обязанности, играют важную роль в совершенствовании бизнес-среды, продвижении партнерства государственного и частного секторов, обеспечении экономической безопасности.
Устойчивый рост налоговых поступлений, характеризующийся повышением прозрачности и налоговой культуры, вносит важный вклад в финансовую стабильность, реализацию социальных проектов и благосостояние граждан.
В этот знаменательный день поздравляем всех работников налоговой службы, желаем им успехов и достижений в своей деятельности, выражаем благодарность за преданность интересам страны и самоотверженный труд", - отмечается в публикации.
11 fevral – #Azərbaycan-ın vergi xidməti işçilərinin peşə bayramıdır. Dövlətimizin vergi orqanları vəzifə öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirərək #biznes mühitinin təkmilləşməsi, dövlət-biznes tərəfdaşlığının təşviqi və #iqtisadi təhlükəsizliyin təminatında əhəmiyyətli rol… pic.twitter.com/vI844ykqD4