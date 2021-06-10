Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина

Это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту

Главным риском биткоина является его независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы под ним — это чревато созданием параллельной зеркальной системы, которая может обесценить существующую криптовалюту.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

"Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы — за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране", — сказал Панкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что у криптовалют есть только механизм реестров, доверие к компьютерному алгоритму. "И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую", — добавил Панкин.

Сам банкир тоже не покупал себе биткоины. "Я считаю, что достаточно много риска и на рынке ценных бумаг, на валютном рынке. Но здесь непредсказуемого риска еще больше. Еще рано развлекаться биткоинами", — заключил он.

Биткоин — электронная платежная система и одноименная расчетная единица. Первые биткоины появились в сети в 2009 году, а годом позже криптовалюта была впервые использована для платежа. Курс биткоина очень волатилен и за годы пережил немало взлетов и падений. Не так давно, 14 апреля этого года, биткоин достиг исторического максимума — почти 64,9 тысячи долларов США, а сейчас переживает падение. Так, в среду, 9 июня, на самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торговался в районе отметки в 35,1 тысячи долларов США.

В России в июле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюту как средство платежа в России. Одними из самых заметных в последнее время стали заявления Турции и Китая, запретивших использовать биткоин для покупки товаров и услуг. В то же время 9 июня Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин платежным средством — таким же, как доллар.