Глава международного банка назвал основные риски для бизнеса во всем мире

Повышение процентных ставок сейчас является основным риском для бизнеса во всем мире, но если Центробанки не будут этого делать, мировая экономика уйдет в застой.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава Черноморского банка развития и торговли (ЧБТР) Дмитрий Панкин.
"Основной риск сейчас – это рост процентной ставки",- заявил Панкин. - В этом случае, по его словам, многие компании, реализующие проекты на заемные средства под низкий процент, столкнутся с трудностями, поскольку не смогут рефинансировать эти займы на прежних условиях. При этом он прогнозирует повышение ставок в США и Европе не раньше начала следующего года.
"Повышение процентных ставок ценой замедления роста экономики, ценой того, что кто-то окажется в банкротстве, если политической воли на это хватит – это задушит настающий кризис. Если не хватит политической воли – то это приведёт к стагнации и инфляционным ожиданиям 80-х годов",- сказал Панкин.
Говоря о заемщиках ЧБТР, глава банка отметил, что их качество не ухудшилось за время пандемии и банк не ждет здесь каких-то проблем в будущем.
"Банк сохранил качество портфеля, несмотря на сложные условия пандемического кризиса. Новых проблемных кредитов не было, и лишь несколько проектов требовали реструктуризации в таких областях, как аэропорты и авиалинии, которые пострадали в наибольшей степени", — сказал президент ЧБТР.
ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, России и Греции в столице составляют по 16,5%, Румынии - 14%, Украины и Болгарии - по 13,5%, Азербайджана - 5%, Албании - 2%, Армении - 1%, Грузии и Молдовы - по 0,5%. Банк нацелен на развитие экономического сотрудничества, торговли и сотрудничества стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги - «A-» от S&P и «A2» от Moody's.
Отметим, что портфель банка в Азербайджане по 37 проектам составляет 482 млн евро.