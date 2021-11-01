Глава крупного британского банка Barclays ушел в отставку

Банк Barclays, одного из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов, объявил, что его генеральный директор Джес Стэли уходит со своего поста.

Банк Barclays, одного из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов, объявил, что его генеральный директор Джес Стэли уходит со своего поста.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает The Wall Street Journal .

Решение принято в связи с публикацией предварительных результатов расследования британскими регуляторами связей господина Стэли с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в организации проституции, совращении несовершеннолетних, секс-торговле, подкупе свидетелей и т. п. В августе 2019 года его нашли в камере повешенным.

Британское управление финансового надзора (FCA) и управление пруденциального контроля (PRA) в рамках проверки связей господина Стэли с Джеффри Эпштейном установили, что гендиректор Barclays скрывал от банка и регуляторов факт дружеских отношений с американским финансистом и визиты на его частный остров в Карибском море, а раскрывал только профессиональные контакты с ним.

После того как регуляторы представили предварительные результаты своего расследования, банк совместно с генеральным директором принял решение о его уходе с этого поста. Как отмечается в заявлении Barclays, расследование не нашло доказательств, что «господин Стэли видел или что-то знал о преступлениях, в которых обвиняется господин Эпштейн», а также, что господин Стэли намеревался опротестовать выводы регуляторов. Однако на данном этапе, пока расследование регуляторов не завершено, банк не может давать дополнительные комментарии, заявили в Barclays.

Джес Стэли возглавил Barclays в 2015 году. После отставки он получит годовую зарплату в размере 2,4 млн фунт стерлингов, а также пенсионные выплаты и другие бонусы. Новым гендиректором Barclays назначен глава отдела глобальных рынков С.С. Венкатакришнан.