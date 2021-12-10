Глава криптовалютной биржи прогнозирует рост курса биткойна

Рынок криптоактивов и котировки биткойна продолжат расти в течение следующих 5-10 лет.

Рынок криптоактивов и котировки биткойна продолжат расти в течение следующих 5-10 лет.

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости сказал основатель и гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао.

Он отметил, что в отличие от таких долгосрочных, краткосрочные прогнозы делать гораздо сложнее.

"Всегда сложно делать какие-то краткосрочные прогнозы. Что важнее, число участников рынка растет. В долгосрочной перспективе это, как правило, означает рост стоимости. В течение следующих 5-10 лет индустрия продолжит расти, а с ней и стоимость биткойна, однако сложно сейчас предсказать, каким будет этот рост", — заявил Чжао.

Неделю назад, 4 декабря, криптовалюты резко упали в цене, потеряв до 20%. Биткойн вернулся к сентябрьским значениям, опустившись до 42 тыс. долларов США, однако вечером того же дня самая популярная криптовалюта достигла отметки 46 тыс. долларов.