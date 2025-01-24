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Глава ГНФАР назвал причины для увеличения доли золота в инвестиционном портфеле

Глава ГНФАР назвал причины для увеличения доли золота в инвестиционном портфеле 14:00
Финансы
24 января 2025 г. 14:17
Глава ГНФАР назвал причины для увеличения доли золота в инвестиционном портфеле

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил в 2024 году долю золота в инвестиционном портфеле как эффективное средство защиты от инфляции, особенно в период экономической неопределенности на внешних рынках и растущих геополитических рисков, для сохранения стоимости своих резервов.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор фонда Исрафил Мамедов.

"В прошлом году Фонд увеличил долю золота в своем портфеле, в январе-сентябре 2024 года было приобретено более 25 тонн золота", - сказал Мамедов.

На конец 2024 года активы ГНФАР оцениваются выше $60 млрд.

Полное интервью с Исрафилом Мамедовым можно прочитать здесь.

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