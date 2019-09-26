Глава ГНФАР: Доходы фонда от управления достигли 6,2 млрд долларов

Доходы от управления Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) за весь период деятельности составил 6,2 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов на конференции "Эффективные инвестиции: возможности и вызовы для институциональных инвесторов", проводимом в Баку при организации фонда.

Он отметил, что объем активов ГНФАР достигает 42,5 млрд долларов.

"Государственный нефтяной фонд проводит очень консервативную инвестиционную политику. Несмотря на это, с 2012 года фонд начал вводить новые виды активов, увеличивать акции, инвестировать в недвижимость и золото. Мы и в дальнейшем займемся увеличением рисковых активов. Речь идет о сокращении ценных бумаг с фиксированным доходом и увеличении доли акций в портфеле. В связи с этим выдвигаются соответствующие предложения", - добавил он.

Исполнительный директор Фонда также рассказал о сегодняшнем мероприятии, посвященном 20-летию ГНФАР: "Конференция будет посвящена положительному влиянию инвестиций на развитие и будет играть важную роль в развитии данного сектора".