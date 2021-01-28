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Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления

Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления Американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время.
Финансы
28 января 2021 г. 00:41
Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления
Джером Пауэлл

Американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам первого в этом году заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

"Мы далеки от полного восстановления. Из-за пандемии безработными остаются около 9 млн человек", - отметил он.

"Экономика далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется время, чтобы добиться существенного дальнейшего прогресса", - добавил председатель финрегулятора. Он пояснил, что, пока эти цели не будут достигнуты, США будут следовать адаптивной денежно-кредитной политике.

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