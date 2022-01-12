Глава ФРС США заявил о развороте регулятора в сторону повышения ставок

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что готов приступить к повышению процентных ставок с целью избежать перегрева экономики.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что готов приступить к повышению процентных ставок с целью избежать перегрева экономики.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, тем не менее, он выразил оптимизм по поводу того, что перебои в цепочках поставок в текущем году будут сходить на нет, что замедлит темпы инфляции.

Центральный банк будет использовать свои инструменты, "чтобы предотвратить укоренение более высоких темпов инфляции", сказал Пауэлл в ходе слушаний в сенате США, посвященных утверждению его кандидатуры на второй срок в качестве главы ФРС.

Ожидается, что Пауэлл, являющийся членом Республиканской партии, продолжит возглавлять Центральный банк США. Годовая инфляция в стране находится вблизи максимальных уровней за четыре десятилетия, и председателю ФРС были заданы вопросы о том, как он собирается осуществлять ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с ускорением роста цен.

Пауэлл ответил, что в текущем году надеется на "возвращение к нормальным условиям в сфере предложения. При этом он добавил, что, "если мы увидим сохранение высоких темпов инфляции на протяжении более длительного периода, чем ожидалось, и нам придется со временем поднять процентные ставки еще выше, то мы это сделаем".

"Сейчас наблюдаем дисбаланс спроса и предложения. Мы видим крайне высокий спрос в тех секторах, где предложение ограничено", в частности, в автомобильном секторе, отметил он.

Главный вопрос для центрального банка в текущем году заключается в том, "как лучше совместить эти две вещи", заявил Пауэлл. "Изменение спроса отчасти является ответом", - подчеркнул глава ФРС. Центральный банк обычно снижает ставки для стимулирования спроса и роста экономики, и повышает их для замедления экономического роста и ограничения спроса.

В рамках прошлого заседания Пауэлл и его коллеги запланировали на 2022 год три повышения ставок на четверть процентного пункта, а на прошлой неделе просигнализировали, что этот процесс может начаться уже в марте.