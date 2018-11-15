Глава ФРС США посоветовал свыкнуться с плавным повышением базовой процентной ставки

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл уверен в стабильности экономического роста Соединенных Штатов и рекомендовал предпринимателям и финансистам свыкнуться с плавным, но неуклонным повышением базовой процентной ставки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением Пауэлл выступил в среду в Далласе (штат Техас), трансляция его речи велась на сайте местного отделения ФРС.

"Я очень удовлетворен состоянием экономики [США] на данный момент, - сказал он. - Наша политика - это отчасти причина того, почему наша экономика находится в столь хорошем состоянии". С точки зрения Пауэлла, мировая экономика растет "более низкими темпами, чем в прошлом году", однако "это не является страшным замедлением".

В начале ноября выполняющая функции Центробанка США, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25%.