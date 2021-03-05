Глава ФРС США допустил превышение целевой инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США намерена сохранить инфляцию на уровне около 2% до полного восстановления рынка труда, хотя до этого ее уровень может достигать более высоких значений

Федеральная резервная система (ФРС) США намерена сохранить инфляцию на уровне около 2% до полного восстановления рынка труда, хотя до этого ее уровень может достигать более высоких значений.

Как передает Report, об этом заявил председатель ФРС США Джером Пауэлл в интервью The Wall Street Journal.

"Мы рассчитываем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для того, чтобы удерживать инфляцию на уровне в 2%", - сказал он.

Инфляцию в Соединенных Штатах разгоняют ожидания нового пакета поддержки экономики, объем которого составит 1,9 трлн. долларов США. Однако ее рост приведет к повышению процентных ставок по кредитам, лишив предприятия доступа к "дешевым деньгам" и затруднив восстановление экономики. По информации инвестиционного банка Freddie Mac, проценты по 30-летним ипотечным кредитам уже достигли средней величины в 3%, что стало наивысшим показателем с июля прошлого года. Опасения относительно подорожания кредитования уже негативно сказываются на росте бирж после периода их рекордного роста в феврале.

Пауэлл добавил, что не рассчитывает в этом году на возвращение рынка труда США на уровень, существовавший до пандемии, так что меры по сдерживанию инфляции сохранятся длительное время. "Для достижения этих целей нам предстоит пройти еще длительный путь", - добавил он.

Глава ФРС в то же время отметил, что до восстановления экономики в отдельные моменты инфляция будет превышать целевые 2%. "Это временные всплески, и они неизбежны. По мере возобновления работы предприятий будет расти спрос, и это тоже приведет к росту инфляции", - сказал он.

Ранее Пауэлл заявил, что ФРС намерен добиваться снижения уровня безработицы до 3,5%, как это было до пандемии, в то время как сейчас он составляет 6,3%.