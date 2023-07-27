Глава ФРС США допустил и повышение ключевой ставки

Федеральная резервная система (ФРС, центробанк) США может на предстоящем в сентябре очередном заседании своего руководящего органа как вновь повысить ключевую процентную ставку, так и оставить ее без изменений.

Федеральная резервная система (ФРС, центробанк) США может на предстоящем в сентябре очередном заседании своего руководящего органа как вновь повысить ключевую процентную ставку, так и оставить ее без изменений.

Как передает Report , об этом заявил на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.

"Я бы сказал: разумеется, возможно, что мы опять повысим ставку на сентябрьском заседании, если статистические данные будут это оправдывать. И я бы также сказал: возможно и то, что мы можем решить на этом заседании обойтись без изменений", - отметил руководитель ФРС.

Напомним, что ФРС объявила о повышении базовой ставки на 25 б. п., до 5,25-5,5%.