Глава ФРС считает возможным запуск цифрового доллара

Джером Пауэлл считает запуск цифрового доллара возможным, однако решение еще не принято

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, изучает возможность запуска цифрового доллара, однако никакого решения еще не принято.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель регулятора Джером Пауэлл заявил в интервью CBS , стенограмма беседы была опубликована в воскресенье на сайте телекомпании.

"Мы действительно оцениваем это. Большинство основных стран рассматривают возможность использования цифровой валюты", - сказал глава ФРС. По его словам, в ФРС стремятся понять, принесет ли такая валюта пользу общественности. "Мы очень много над этим работаем. Мы также проводим довольно много технологических экспериментов. Я имею в виду, что технологии сделали это возможным, поэтому мы считаем своим долгом понять это. Как это будет работать? Какими будут особенности?" - добавил руководитель финансового регулятора США.

"Мы [пока] не приняли решение сделать это, потому что вопрос заключается в том, принесет ли это пользу людям <...>? Нам нужно как следует [подходить к] ответу на этот вопрос. Нам также нужно вовлечь общественность и Конгресс в этот процесс, потому что это было бы важным шагом, пойди мы на него",- пояснил Пауэлл.

Сам глава ФРС считает запуск цифрового доллара возможным. "Я считаю это возможным, это все, что я скажу. Думаю, это очень интересный, тонкий и сложный набор вопросов. Вы видели, что во многих из похожих на нашу странах <...> это рассматривается всерьез. В некоторых из этих стран использование наличных денег резко сократилось. Здесь дело обстоит иначе. Американцы по-прежнему любят пользоваться наличными, так что это то, что будет решаться в зависимости от ситуации здесь, в США. <...> Мы мировая резервная валюта, доллар важен. Нам нужно делать это правильно", - сказал Пауэлл.

Опасения администрации

Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирает данные о планах Китая, касающихся использования цифрового юаня. По информации агентства, некоторые американские официальные лица опасаются, что Пекин может попытаться с помощью этой валюты уменьшить роль доллара в мире.

По словам источников агентства, администрация Байдена в настоящее время не планирует "каких-либо мер для противодействия угрозам со стороны цифровой валюты Китая". Вместе с тем в Вашингтоне стали проявлять больший интерес к "возможности создания цифрового доллара". Как отмечается в материале, американские законодатели ранее в этом году запросили дополнительную информацию об этой возможности у Пауэлла, а также у министра финансов Джанет Йеллен.

Китай является одним из мировых лидеров в разработке собственной цифровой валюты, которая может быть доступна для использования даже без сотового сигнала и выхода в интернет. В августе прошлого года глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (Центробанк) Сунь Гофэн сообщил о том, что КНР проводит внутреннее закрытое тестирование цифрового юаня в различных городах, однако точного графика его выпуска нет.