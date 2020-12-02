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Глава ФРС прогнозирует для мировой экономики несколько трудных месяцев

Глава ФРС прогнозирует для мировой экономики несколько трудных месяцев Последние новости о вакцинах являются очень позитивными на среднесрочную перспективу
Финансы
2 декабря 2020 г. 11:54
Глава ФРС прогнозирует для мировой экономики несколько трудных месяцев

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в предшествующем выступлению на банковском комитете в Конгрессе пообещал мировой экономике еще несколько трудных месяцев.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте ФРС США тексте. Пауэлл связывает тяжелые для мировой экономики времена с проблемами, вызванными пандемией COVID-19.

Он отметил, что сложившаяся в мировой экономике ситуация в ближайшем будущем будет оставаться напряженной. На это не окажет влияние даже разработка сразу нескольких вакцин от коронавируса крупнейшими мировыми фармацевтическими компаниями и их обещания о скором выпуске этого препарата в обращение.

"Последние новости о вакцинах являются очень позитивными на среднесрочную перспективу. На данный момент существенные сложности и неопределенность сохраняются, в том числе, это касается сроков появления вакцин, их производства и распространения, а также их эффективности для разных групп населения", — отметил Пауэлл.

По его мнению, в сложившихся условиях властям разных стран важно сохранять программы поддержки экономики и своего населения.

Таким образом, Пауэлл снова выразил свое несогласие с политикой американского Минфина. Напомним, что министр финансов США Стивен Мнучин в конце ноября объявил о скором закрытии пяти из девяти программ экстренной помощи, которые правительство реализует вместе с ФРС на фоне пандемии. Останутся, по словам Мнучина, четыре программы. Самой важной из них ФРС считает механизм поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP).

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Версия на английском языке Fed Chair predicts challenging few months for global economy

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