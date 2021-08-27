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Глава ФРС: Экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки

Глава ФРС: Экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки Уровень восстановления экономики США после пандемии коронавируса приближается к порогу, за которым возможна отмена мер поддержки, однако всплеск распространения дельта-варианта коронавируса создает новые риски.
Финансы
27 августа 2021 г. 19:52
Глава ФРС: Экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки

Уровень восстановления экономики США после пандемии коронавируса приближается к порогу, за которым возможна отмена мер поддержки, однако всплеск распространения дельта-варианта коронавируса создает новые риски.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) в виртуальном формате.

"Пока я считаю, что наша политика верна. Как всегда, мы готовы ее скорректировать, чтобы достичь наших целей", - добавил он.

"В июле я говорил, что если экономика будет двигаться в том направлении, в каком ожидается, то в этом году можно будет начать снижение закупок ценных бумаг. Прошедшие месяцы принесли еще больше прогресса, в том числе по рынку труда, но также и распространение коронавируса. Мы будем тщательно оценивать новые данные и возникающие риски", - добавил Пауэлл.

При этом глава ФРС отметил, что в целом в американской экономике наблюдаются положительные тенденции и, согласно имеющимся прогнозам, они сохранятся в ближайшие месяцы. "В ближайшее время мы рассчитываем получить данные, свидетельствующие о приближении баланса спроса и предложения к нормальным показателям. Также мы ожидаем новых данных по стабилизации инфляции, в том числе в областях потребительских товаров и цен на услуги, наиболее затронутых пандемией. Мы также ожидаем увидеть дальнейший рост рынка труда. Мы также узнаем новые детали о дельта-варианте", - сказал он.

Конкретных сроков сворачивания мер поддержки Пауэлл при этом не обозначил.

Ожидалось, что во время симпозиума в Джексон-Хоуле Пауэлл назовет сроки, по крайней мере, примерные, когда ФРС приступит к началу отмены курса, направленного на поддержку экономики США в условиях пандемии. Речь шла, прежде всего, о снижении объемов покупок государственных казначейских обязательств, что позволяет поддерживать на низком уровне стоимость заимствований и стимулирует рост расходов предприятий и потребителей, но также разгоняет инфляцию.

О пандемии

Пандемия нового коронавируса продолжает угрожать экономической деятельности, с подобными проблемами сталкиваются и развитые страны, заявил председатель Федеральной резервной системы.

"Путь восстановления после пандемии коронавируса был трудным. <...> Сильная поддержка привела к активному, но неравномерному восстановлению, - сказал он. - В отличие от обычных форм спада личные доходы выросли, а не упали". По словам главы ФРС, растущий спрос на товары привел к дефициту предложения.

"Результатом стала повышенная инфляция на товары длительного пользования, - отметил Пауэлл. - Условия на рынке труда улучшаются, но вызывают обеспокоенность, пандемия продолжает угрожать не только здравоохранению и жизням, но также и экономической деятельности. Многие другие развитые экономики сталкиваются с такими же необычными условиями".

О долгосрочных инфляционных ожиданиях

Долгосрочные инфляционные ожидания сохраняются на уровне 2%, хотя возможны временные колебания, сказал глава ФРС США.

"Быстрое восстановление экономики привело к резкому росту инфляции. За последние 12 месяцев основные показатели и ключевые личные расходы выросли до 4,2% и 3,6% соответственно, значительно превышая наши долгосрочные ожидания на уровне 2%, - сказал он. - Представители бизнеса и потребители повсеместно сообщают о растущем давлении на цены и заработные платы. Конечно, инфляция на таком уровне вызывает беспокойство. Однако эта обеспокоенность смягчается рядом факторов, которые предполагают, что эти показатели, вероятно, окажутся временными".

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Версия на английском языке Fed Chair says US may soon start reducing massive economic support

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