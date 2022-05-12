О нас
Аудио новости

Глава ФРБ Сент-Луиса прогнозирует дальнейшие повышения ставки Федрезерва

Глава ФРБ Сент-Луиса прогнозирует дальнейшие повышения ставки Федрезерва Свежие данные об инфляции в США указывают на то, что Федеральная резервная система может продолжить повышать ставки, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард.
Финансы
12 мая 2022 г. 11:21
Глава ФРБ Сент-Луиса прогнозирует дальнейшие повышения ставки Федрезерва

Свежие данные об инфляции в США указывают на то, что Федеральная резервная система может продолжить повышать ставки, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по оценке Балларда, шансы повышения ставки на половину процентного пункта на ряде следующих заседаний регулятора сохраняются, при этом сам он по-прежнему сомневается в необходимости более агрессивных мер. Он все еще хочет видеть ставку на уровне около 3,5% к концу года.

"Инфляция масштабнее и устойчивее, чем думали многие", и "ФРС придется принять меры, чтобы удержать инфляцию под контролем", - сказал Баллард.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.

После заседания 3-4 мая ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года. На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях, однако увеличение ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

Баллард не поддержал опасения по поводу того, что повышение ставок, нацеленное на снижение инфляции, может ввести экономику в рецессию. По его мнению, риск рецессии на текущий момент не является настолько высоким.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
11 мая 2022 г. 16:00
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом Карабах
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах"
11 мая 2022 г. 15:47
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi