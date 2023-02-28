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Глава Фонда: В Азербайджане разработана модель ESG-оценки

Глава Фонда: В Азербайджане разработана модель ESG-оценки В Азербайджане разработана пилотная модель ESG-оценки (экологическое, социальное и корпоративное управление) в соответствии с международными стандартами.
Финансы
28 февраля 2023 г. 12:01
Глава Фонда: В Азербайджане разработана модель ESG-оценки

В Азербайджане разработана пилотная модель ESG-оценки (экологическое, социальное и корпоративное управление) в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Осман Халиев на семинаре на тему внедрения принципов экологического, социального и корпоративного управления в рамках проекта "Финансирование развития", осуществляемого при совместной поддержке представительства программы развития ООН в Азербайджане и Министерства экономики.

Он отметил, что на начальном этапе были отобраны и оценены шесть проектов: "Мероприятия, осуществляемые в социальной сфере, включают регулярную работу по охране и безопасности труда, добровольному медицинскому страхованию работников, привлечению их к различным программам обучения и повышению квалификации, развитию человеческого капитала".

O.Халиев сообщил, что в 2022 году 218 женщинам-предпринимателям были предоставлены льготные кредиты на сумму 3,9 млн манатов, 91 молодому предпринимателю - на 14 млн манатов: "За счет профинансированных проектов планируется создать 334 и 318 новых рабочих мест соответственно".

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Версия на азербайджанском языке Osman Xaliyev: "Azərbaycanda ESG qiymətləndirmə modeli hazırlanıb"

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