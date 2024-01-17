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Глава ЕЦБ: Ситуация в Красном море может повысить риски ускорения инфляции в ЕС

Глава ЕЦБ: Ситуация в Красном море может повысить риски ускорения инфляции в ЕС Нарушение цепочки поставок из-за вынужденной приостановки транзита судов через Красное море повышает риски ускорения инфляции в Европе.
Финансы
17 января 2024 г. 13:35
Глава ЕЦБ: Ситуация в Красном море может повысить риски ускорения инфляции в ЕС

Нарушение цепочки поставок из-за вынужденной приостановки транзита судов через Красное море повышает риски ускорения инфляции в Европе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Среди других ключевых факторов, которые могут препятствовать усилиям ЕЦБ по борьбе с инфляцией, Лагард назвала цены на энергоносители.

У ЕЦБ есть все основания для беспокойства: сбои в цепочках поставок, начавшиеся во время пандемии, стали одной из причин скачка инфляции в регионе. В октябре 2022 года рост цен в Европе достиг рекордных 10,6%.

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Версия на английском языке Lagarde says supply-chain disruption could fuel inflation again
Версия на азербайджанском языке ECB rəhbəri: “Qırmızı dənizdəki vəziyyət Aİ-də inflyasiyanın sürətlənməsi riskini artırır”

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