Глава ЕЦБ: Ситуация в Красном море может повысить риски ускорения инфляции в ЕС

Нарушение цепочки поставок из-за вынужденной приостановки транзита судов через Красное море повышает риски ускорения инфляции в Европе.

Нарушение цепочки поставок из-за вынужденной приостановки транзита судов через Красное море повышает риски ускорения инфляции в Европе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Среди других ключевых факторов, которые могут препятствовать усилиям ЕЦБ по борьбе с инфляцией, Лагард назвала цены на энергоносители.

У ЕЦБ есть все основания для беспокойства: сбои в цепочках поставок, начавшиеся во время пандемии, стали одной из причин скачка инфляции в регионе. В октябре 2022 года рост цен в Европе достиг рекордных 10,6%.