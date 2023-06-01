Глава ЕЦБ призвала к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики

Инфляция в еврозоне остается слишком высокой, поэтому необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на растущие свидетельства того, что прошлые повышения ставки начинают действовать.

Инфляция в еврозоне остается слишком высокой, поэтому необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на растущие свидетельства того, что прошлые повышения ставки начинают действовать.

Как передает Report, об этом в четверг заявила президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

С июля прошлого года центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 375 базисных пунктов, и пообещал еще одно повышение в июне, несмотря на новые данные о том, что инфляция в мае снизилась сильнее, чем ожидалось, до 6,1%.

"Сегодня инфляция слишком высока, и она, вероятно, будет оставаться высокой в течение очень длительного времени", - сказала Лагард.