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Глава ЕАБР: Очень хотелось видеть в числе участников банка Азербайджан и Туркменистан

Глава ЕАБР: Очень хотелось видеть в числе участников банка Азербайджан и Туркменистан Глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов рассчитывает, что Азербайджан и Туркменистан и другие страны со временем присоединятся к банку.
Финансы
15 мая 2023 г. 11:53
Глава ЕАБР: Очень хотелось видеть в числе участников банка Азербайджан и Туркменистан

Глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов рассчитывает, что Азербайджан и Туркменистан и другие страны со временем присоединятся к банку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам в кулуарах конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP).

"Мне бы очень хотелось видеть в числе участников банка и Туркменистан, и Азербайджан. Надеюсь, эти страны тоже со временем присоединятся к банку", - отметил он.

Подгузов также сообщил, что ЕАБР и Узбекистан продолжают активные переговоры о вхождении республики в состав участников института развития. "С Узбекистаном, действительно, общаемся, и многие позиции сблизили. Пока это, наверное, один из самых реальных кандидатов для вступления в банк", - сказал Подгузов в кулуарах конференции ADFIAP.

ЕАБР - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве с целью расширения экономических связей и всестороннего развития стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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