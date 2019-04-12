Глава действующей в Азербайджане канадской Zenith Energy купил акции компании

Генеральный исполнительный директор и президент канадской компании Zenith Energy, которая занимается разработкой сухопутных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" в Азербайджане, Андреа Каттанео приобрел 450 тыс. акций компании в среднем, за 0,0305 фунта за каждую акцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По информации, 9 апреля он выкупил 150 тыс. акций по 0,0315 фунтов за акцию, а 10 апреля - 300 тыс. акций в среднем по 0,03 фунта за акцию. После сделок количество акций Каттанео в компании достигло 20 059 622.

Отметим, что канадская компания проводит операции на нефтяных месторождениях "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" с 2016 года. Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений составляет 642,4 кв. км.