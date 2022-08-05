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Глава Центробанка встретился с руководителями инвесткомпаний

Глава Центробанка встретился с руководителями инвесткомпаний Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов провел встречу с руководителями инвестиционных компаний.
Финансы
5 августа 2022 г. 11:34
Глава Центробанка встретился с руководителями инвесткомпаний

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов провел встречу с руководителями инвестиционных компаний.

Как передает Report, об этом сообщили в ЦБА.

В ходе встречи были обсуждены такие актуальные вопросы как повышение роли рынка капитала в экономике страны и его институциональное развитие, модернизация инфраструктуры рынка ценных бумаг, совершенствование процессов регулирования и контроля в секторе в соответствии с международными стандартами.

T.Кязимов отметил, что в результате широких реформ и политики развития в стране обеспечены макроэкономическая стабильность, финансовая устойчивость, подчеркнул, что цели и задачи по устойчивой макроэкономической стабильности, социально-экономическому развитию и впредь будут иметь особое значение.

В этом направлении продолжаются широкомасштабные мероприятия, отметил В.Кязимов.

По его словам, особую значимость имеют работы по дальнейшему усилению ведущей роли финансовых рынков, в частности, формирования в соответствии с международными стандартами рынка капитала, предоставляющего широкие возможности для финансирования экономики, создания механизмов капитализации, обеспечивающего трансформацию сбережений населения в инвестиции.

Руководители инвестиционных компаний высказали свое мнение по текущим и стратегическим вопросам развития рынка капитала, улучшения рыночной инфраструктуры и продвижения рынка.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы и механизмов регулирования на рынке капитала, повышения роли финансового посредничества, стимулирования деятельности инвестиционных фондов, оптимизации систем клиринга и расчетов с ценными бумагами, формирования стимулирующей налоговой среды на рынке ценных бумаг и увеличения ассортимента инвестиционных ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov investisiya şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüş keçirib

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