Глава Центробанка назвал причину закрытия банков

Если какие-то проблемы в банках, действующих в Азербайджане, не устранены вовремя или проделанная работа не приносит результатов, они должны быть закрыты.

Если какие-то проблемы в банках, действующих в Азербайджане, не устранены вовремя или проделанная работа не приносит результатов, они должны быть закрыты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Финансовый сектор - это не какая-то аптека или заправка, этот сектор находится под постоянным контролем. Некоторые банки очень активны, некоторые работают нормально, а некоторые проблемные и могут нанести ущерб всему финансовому сектору.

Я бы не хотел, чтобы банки закрывались. Но в организациях, у которых есть большие проблемы, необходимо вовремя проделать работу. Если проблемы не устранены вовремя, их следует закрыть. Потому что финансовый сектор находится в центре реального сектора экономики. Их проблемы затронут всю нашу экономику", - сказал Казымов.