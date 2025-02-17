Глава Центробанка: Азербайджан усиливает финансовую инклюзию через цифровые решения и реформы

Финансовая инклюзия остается одной из ключевых тем на глобальном уровне, особенно в развивающихся экономиках, включая Азербайджан.

Финансовая инклюзия остается одной из ключевых тем на глобальном уровне, особенно в развивающихся экономиках, включая Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, выступая на конференции “Аль-Ула для экономик развивающихся рынков” в Эр-Рияде.

По словам Т.Кязымова, 70% взрослого населения Азербайджана уже имеют банковские счета, что стало значительным достижением за короткий срок. Однако остаются вызовы, с которыми сталкивается ЦБА, особенно в области монетарной политики и финансовой стабильности.

“Соотношение банковских активов к ВВП составляет 42%, что свидетельствует о недостаточном охвате экономики банковским сектором, но одновременно указывает на большой потенциал для роста. Сегодня банки контролируют около 95% всех финансовых активов в стране. Еще одной проблемой остается высокий уровень наличных денег в обращении: показатель M0 составляет 43% от M2”, – отметил глава ЦБА.

Он подчеркнул, что для повышения финансовой инклюзии Центральный банк сосредоточен на улучшении регулирования и инфраструктуры.

“Мы внедрили локальную систему мгновенных платежей и открытое банковское обслуживание. ЦБА отвечает за регулирование банковского сектора, страхового рынка, рынка капитала, платежных систем и финтеха. Такой широкий мандат позволяет нам развивать инфраструктуру открытых финансов, обеспечивая доступ к банковским и страховым услугам, рынку капитала и финтех-решениям. В этом году мы начали внедрение системы eKYC, которая упростит доступ к финансовым услугам, особенно для финтех-стартапов”, - сообщил Т.Кязымов.

С точки зрения спроса, по его словам, ЦБА активно работает над повышением финансовой грамотности, реализуя образовательные программы.

“Важно учитывать влияние монетарной политики, особенно в условиях квазификсированного валютного курса. Уже восемь лет курс маната стабилен - 1,7 маната за доллар. Хотя традиционно в таких условиях процентные ставки считаются неэффективным инструментом, наш опыт показывает обратное. В сентябре 2022 года мы запустили обновленную монетарную политику, создав денежный рынок и кривую доходности по безрисковым государственным облигациям. В результате объем срочных депозитов физических лиц в 2024 году вырос на 43%. Это стало возможным благодаря усилению конкуренции среди банков”, - подчеркнул председатель ЦБА.

Т. Кязымов отметил, что мандат ЦБА охватывает не только макроэкономическую, но и финансовую стабильность, включая регулирование и надзор за финансовым сектором.

“Мы обновили систему обязательного страхования от несчастных случаев, достигнув 100% охвата в отдельных категориях, включая ОСАГО, благодаря цифровым каналам. В этом году планируем внедрить аналогичную систему для обязательного страхования недвижимости от катастрофических рисков”, - отметил он.

На рынке капитала в сентябре прошлого года состоялось первое в истории IPO государственного коммерческого банка, что способствовало 40-кратному росту числа индивидуальных инвесторов.

“Хотя рост начался с низкой базы, это привлекло значительные новые средства, включая наличные (M0). Примечательно, что 98% подписок на IPO было совершено через цифровые каналы, а сегодня 99,9% сделок на вторичном рынке проходят в цифровом формате. Это лишь часть достигнутых успехов в области финансовой инклюзии в Азербайджане”, - заключил Т.Кязымов.