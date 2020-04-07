Глава центра: Все еще видны контуры теневой экономики в Азербайджане

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Целью рассмотрения амнистии капитала и имущества в Азербайджане является стимулирование экономического роста и расширение финансовых источников инвестиций.

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, при сравнении отчетов, предоставляемых предпринимателями в органы статистики, налоговые и прочие госcтруктуры, а также при сопоставлении доходов и расходов домашних хозяйств, все еще можно видеть контуры неформальной экономики: "В результате эффективной борьбы налоговых и таможенных органов с теневой экономикой в 2019 году в бюджет поступил 1 млрд манатов сверх прогноза. Доля неформальной экономики в ВВП страны, по официальным данным, составляет 8,7%. Анализ освоенных объемов доходов, имеющихся в распоряжении, показывает, что сумма годовой экономии в стране составляет 20-25 млрд манатов. Поэтому, хотя точная оценка затруднительна, предположительно после объявления амнистии капитала и имущества будет легализована значительная сумма. Фактически, амнистия капитала и имущества может стать логическим продолжением борьбы с теневой экономикой. В частности, изменения в Налоговом кодексе побуждают предпринимателей "обелить" свой бизнес".

Он отметил, что амнистия может привести к росту инвестиций в стране, развитию рынка ценных бумаг, оживлению банковского сектора, росту безналичного оборота, доходов бюджета и повышению экономической активности: "Для этого должны быть определены форма, условия, сроки, цели, охват амнистии и, самое главное, обеспечено взаимное доверие. Амнистия капитала и доходов должна осуществляться таким образом, чтобы декларируемые средства могли быть использованы как инвестиции. Эти средства могут быть направлены в реальную экономику через банки, инвестфонды, институты маркетмейкеров, инвесткомпании, фондовые биржи, финтех-компании, инвестбанки, промышленные парки, агропарки, технопарки и другие".