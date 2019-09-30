Глава ЦБА: За последние 25 лет манат резко дешевел всего в 2 раза

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Годовая процентная ставка по бизнес-кредитам в стране формируется на основе учетной ставки, установленной Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"Кроме того, процентные ставки по вкладам, а также доходность государственных ценных бумаг варьируются в определенной степени в зависимости от учетной ставки. Непосредственное воздействие мы сможем увидеть, когда перейдем на режим таргетирования инфляции", - сказал он.

Главный банкир отметил, что среднегодовая инфляция в Азербайджане за последние 25 лет составила около 5%, а манат резко падал к доллару США всего два раза: "В то же время в соседних республиках нацвалюты обесценивались до 10 раз".