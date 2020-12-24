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Глава ЦБА: В этом году сохранено равновесие платежного баланса Азербайджана

Глава ЦБА: В этом году сохранено равновесие платежного баланса Азербайджана Несмотря на волатильность цен на нефть на мировом рынке в 2020 году, равновесие платежного баланса Азербайджана сохранено
Финансы
24 декабря 2020 г. 12:38
Глава ЦБА: В этом году сохранено равновесие платежного баланса Азербайджана
Эльман Рустамов

Несмотря на волатильность цен на нефть на мировом рынке в 2020 году, равновесие платежного баланса Азербайджана сохранено.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

“Валютные резервы страны остались стабильными, сейчас они находятся на уровне 50 миллиардов долларов США. Несмотря на то, что в течение года значительное удешевление нефти вызвало беспокойства на валютном рынке, в результате принятых мер была обеспечена стабильность курса маната”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: “Bu il Azərbaycanın tədiyyə balansının tarazlığı qorunub”

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