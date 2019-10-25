Глава ЦБА: Ревальвация может нанести ущерб экономике Азербайджана

Ревальвация может нанести ущерб экономике Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом рассказал на пресс-конференции председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Одним из наших основных направлений является диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора. Ревальвация может стать препятствием для этого. Нет фундаментального фактора, который мог бы повлиять на курс маната в этом году. Мы оптимистично настроены и на будущий год. Возможно, и в следующем году мы сможем контролировать курс национальной валюты", - сказал главный банкир страны.