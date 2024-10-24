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Глава ЦБА обсудил с представителями Citi Group тенденции развития Азербайджана

Глава ЦБА обсудил с представителями Citi Group тенденции развития Азербайджана 16:20
Финансы
24 октября 2024 г. 16:43
Глава ЦБА обсудил с представителями Citi Group тенденции развития Азербайджана

Руководство Центрального банка Азербайджана (ЦБА) обсудило с представителями Citi Group тенденции развития страны.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в США мы встретились с управляющим директором компании "Citi Group", руководителем государственного сектора по развивающейся Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке Георги Йордановым, а также с руководителем продаж по региону Ближний Восток, Африка, Центральная и Восточная Европа Бураком Чичексевером, на которой обсудили глобальные макроэкономические тенденции и тренды развития Азербайджана, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения сотрудничества", - отметил он.

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Версия на английском языке Central Bank, Citi Group mull Azerbaijan's development trends
Версия на азербайджанском языке AMB “Citi Group”la ölkənin inkişaf trendlərini müzakirə edib

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