Глава ЦБА обсудил с представителями Citi Group тенденции развития Азербайджана

16:20

Руководство Центрального банка Азербайджана (ЦБА) обсудило с представителями Citi Group тенденции развития страны.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в США мы встретились с управляющим директором компании "Citi Group", руководителем государственного сектора по развивающейся Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке Георги Йордановым, а также с руководителем продаж по региону Ближний Восток, Африка, Центральная и Восточная Европа Бураком Чичексевером, на которой обсудили глобальные макроэкономические тенденции и тренды развития Азербайджана, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения сотрудничества", - отметил он.