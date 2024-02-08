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Глава ЦБА обсудил с местными страховыми компаниями ситуацию на рынке

Глава ЦБА обсудил с местными страховыми компаниями ситуацию на рынке Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов обсудил с руководителями местных страховых компаний текущую ситуацию на страховом рынке.
Финансы
8 февраля 2024 г. 12:20
Глава ЦБА обсудил с местными страховыми компаниями ситуацию на рынке

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов обсудил с руководителями местных страховых компаний текущую ситуацию на страховом рынке.

Как сообщает Report, об этом Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На встрече были представлены презентации, посвященные последним тенденциям в мировой экономике, внутренним макроэкономическим условиям, денежно-кредитным аспектам в стране, а также инфляции, ситуации на валютном рынке и уровню экономической активности. В рамках обсуждений также затронуты итоги деятельности страхового сектора за прошедший год, стратегические направления развития, а также другие важные аспекты, вытекающие из стратегии развития финансового сектора", - написал глава ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankında sığorta bazarında vəziyyət müzakirə edilib

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