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Глава ЦБА: Необходимо стимулировать выдачу бизнес-кредитов

​Глава ЦБА: Необходимо стимулировать выдачу бизнес-кредитов

Бизнес-кредиты в Азербайджане подешевели, однако их выдачу следует стимулировать.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦБ Азербайджана Эльман Рустамов.

"Банки являются коммерческими субъектами, и мы не можем указывать им выдавать рисковые кредиты. Полагаю, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд должен активизировать усилия в вопросе бизнес-кредитов, снизить риски банков в рамках механизма гарантирования кредитов", - сказал он.

Глава ЦБА также выразил обеспокоенность по поводу быстрого роста потребительских кредитов, отметив, что будут приняты некоторые меры.

"Иногда СМИ пишут, что Центробанк не выдает кредитов коммерческим банкам. Мы выполняем свою работу. Центробанк дает деньги банкам для краткосрочной ликвидности, чтобы избежать недовольства среди экономических субъектов. В последнее время мы увеличили денежную массу в 4 раза, но эти ресурсы не вливаются в экономику в полном объеме", - добавил Рустамов.

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