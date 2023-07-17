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Назначен новый советник г​​​​​​лавы ЦБ Азербайджана

Назначен новый советник г​​​​​​лавы ЦБ Азербайджана Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов назначил себе еще одного советника.
Финансы
17 июля 2023 г. 11:19
Назначен новый советник г​​​​​​лавы ЦБ Азербайджана

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов назначил себе еще одного советника.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, им стал Шахин Махмудзаде.

Таким образом, число советников председателя достигло трех.

Ш.Махмудзаде начал свою карьеру в 2016 году в Департаменте денежно-кредитной политики ЦБА, с 2018 года занимал должность главного специалиста отдела управления рисками кредитного рынка и ликвидности Департамента управления рисками ОАО Paşa Həyat Sığorta, в 2020 году возглавил отдел, с 2021 года работал директором департамента, а с этого месяца присоединился к команде ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri özünə daha bir müşavir təyin edib

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