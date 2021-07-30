Глава ЦБА: Население по-прежнему отдает предпочтение наличности

"Несмотря на то, что в Азербайджане нет проблем с безналичными платежами, население все еще предпочитает расплачиваться наличными деньгами".

"Несмотря на то, что в Азербайджане нет проблем с безналичными платежами, население все еще предпочитает расплачиваться наличными деньгами".

Как передает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции.

Он сказал, что в СМИ и обществе все еще продолжаются обсуждения, касающиеся курса маната: "Однако, в случае полного перехода на режим плавающего курса, мы могли бы столкнуться с давлением в вопросе укрепления маната".

По словам Рустамова, в борьбе с отмыванием денег наблюдается ужесточение, в связи с чем банки проявляют максимальную осторожность: "Достигнутые результаты пока не удовлетворяют ЦБА. Нам еще предстоит много работы".