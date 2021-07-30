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Глава ЦБА: Население по-прежнему отдает предпочтение наличности 

Глава ЦБА: Население по-прежнему отдает предпочтение наличности  "Несмотря на то, что в Азербайджане нет проблем с безналичными платежами, население все еще предпочитает расплачиваться наличными деньгами".
Финансы
30 июля 2021 г. 14:05
Глава ЦБА: Население по-прежнему отдает предпочтение наличности 
Эльман Рустамов / Report/ Firi Salim

"Несмотря на то, что в Азербайджане нет проблем с безналичными платежами, население все еще предпочитает расплачиваться наличными деньгами".

Как передает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции.

Он сказал, что в СМИ и обществе все еще продолжаются обсуждения, касающиеся курса маната: "Однако, в случае полного перехода на режим плавающего курса, мы могли бы столкнуться с давлением в вопросе укрепления маната".

По словам Рустамова, в борьбе с отмыванием денег наблюдается ужесточение, в связи с чем банки проявляют максимальную осторожность: "Достигнутые результаты пока не удовлетворяют ЦБА. Нам еще предстоит много работы".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri: "Hələ də nağd ödənişə üstünlük verilir"

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