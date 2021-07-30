Глава ЦБА: Инвестиционный рейтинг Азербайджана восстановится

"В Азербайджане сформировалась устойчивая макроэкономическая стабильность".
Как передает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции.
"Политика, проводимая ЦБА в период пандемии коронавируса (COVID-19), восстановление экономического роста сопровождается улучшением международных рейтингов Азербайджана. Международные рейтинговые агентства подняли рейтинг Азербайджана на несколько ступеней. Считаю, что проделанная работа приведет к тому, что инвестиционный рейтинг страны в скором времени восстановится. В том числе инициативы президента Азербайджана в отношении Карабаха увенчаются успехом и послужат восстановлению инвестиционного рейтинга страны", - сказал он.