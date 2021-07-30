Глава ЦБА: Инвестиционный рейтинг Азербайджана восстановится

"В Азербайджане сформировалась устойчивая макроэкономическая стабильность".

"В Азербайджане сформировалась устойчивая макроэкономическая стабильность".

Как передает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции.

"Политика, проводимая ЦБА в период пандемии коронавируса (COVID-19), восстановление экономического роста сопровождается улучшением международных рейтингов Азербайджана. Международные рейтинговые агентства подняли рейтинг Азербайджана на несколько ступеней. Считаю, что проделанная работа приведет к тому, что инвестиционный рейтинг страны в скором времени восстановится. В том числе инициативы президента Азербайджана в отношении Карабаха увенчаются успехом и послужат восстановлению инвестиционного рейтинга страны", - сказал он.