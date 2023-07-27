О нас

Глава ЦБ Турции: По итогам 2023 года ожидаем инфляцию на уровне 58%

Глава ЦБ Турции: По итогам 2023 года ожидаем инфляцию на уровне 58% Инфляция в Турции по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 58%.
Финансы
27 июля 2023 г. 12:31
Глава ЦБ Турции: По итогам 2023 года ожидаем инфляцию на уровне 58%

Инфляция в Турции по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 58%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявила председатель Центрального банка Хафиза Гайе Эркан в ходе заседания регулятора.

По ее словам, ЦБ будет постепенно ужесточать денежно-кредитную политику для улучшения показателей по инфляции.

"Мы будем продолжать применять все финансовые инструменты до тех пор, пока не достигнем однозначного уровня инфляции", - сказала она, отметив, что регулятор принимает меры с тем, чтобы заложить основу для начала процесса дезинфляции в 2024 году.

Она также отметила, международные резервы страны увеличились примерно на 15 млрд долларов по состоянию на 14 июля и превысили 113 млрд долларов.

Отметим, что годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%. Это самый низкий показатель за последние 18 месяцев.

Регулятор 20 июля на фоне падения национальной валюты и роста цен на энергоносители повысил ключевую ставку до 17,5% с 15%. Ранее, в июне, он поднял ставку впервые более чем за два года - до 15% с 8,5%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан изучит перспективы банковского и финансового сотрудничества с США
Азербайджан изучит перспективы банковского и финансового сотрудничества с США
27 июля 2023 г. 12:16
Золото подорожало после заседания ФРС США
Золото подорожало после заседания ФРС США
27 июля 2023 г. 10:40
Названа дата аукциона по облигациям инвесткомпании Азербайджана
Названа дата аукциона по облигациям инвесткомпании Азербайджана
27 июля 2023 г. 10:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2023)
27 июля 2023 г. 09:52
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.07.2023)
27 июля 2023 г. 09:22
Глава ФРС США допустил повышение ключевой ставки
Глава ФРС США допустил повышение ключевой ставки
27 июля 2023 г. 01:16
Цены на золото в мире рекордно взлетят в 2024 году на фоне рецессии в США
Цены на золото в мире рекордно взлетят в 2024 году на фоне рецессии в США
26 июля 2023 г. 17:27
До конца года учетная ставка в Азербайджане может снизиться до 8,5%
До конца года учетная ставка в Азербайджане может снизиться до 8,5%
26 июля 2023 г. 17:18
Убыток Центра анализа экономических реформ и коммуникаций снизился на 5%
Убыток Центра анализа экономических реформ и коммуникаций снизился на 5%
26 июля 2023 г. 16:41
Индия подтвердила статус самой быстрорастущей экономики
Индия подтвердила статус самой быстрорастущей экономики
26 июля 2023 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi