Глава ЦБ Турции: По итогам 2023 года ожидаем инфляцию на уровне 58%

Инфляция в Турции по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 58%.

Инфляция в Турции по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 58%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявила председатель Центрального банка Хафиза Гайе Эркан в ходе заседания регулятора.

По ее словам, ЦБ будет постепенно ужесточать денежно-кредитную политику для улучшения показателей по инфляции.

"Мы будем продолжать применять все финансовые инструменты до тех пор, пока не достигнем однозначного уровня инфляции", - сказала она, отметив, что регулятор принимает меры с тем, чтобы заложить основу для начала процесса дезинфляции в 2024 году.

Она также отметила, международные резервы страны увеличились примерно на 15 млрд долларов по состоянию на 14 июля и превысили 113 млрд долларов.

Отметим, что годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%. Это самый низкий показатель за последние 18 месяцев.

Регулятор 20 июля на фоне падения национальной валюты и роста цен на энергоносители повысил ключевую ставку до 17,5% с 15%. Ранее, в июне, он поднял ставку впервые более чем за два года - до 15% с 8,5%.