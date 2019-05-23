​Глава ЦБ России раскрыла прогнозы по инфляции

Уровень инфляции в России в настоящее время составляет 5,1% в годовом выражении, он вернется к целевому уровню в начале 2020 года.

Как сообщает Reportсо ссылкой на российские СМИ, об этом рассказала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме.

По ее словам, пик инфляции был пройден в марте, когда ее уровень составлял 5,3%. На данный момент месячные темпы роста уже опустились до уровня, соответствующего целям регулятора.

Глава ЦБ отметила, что отклонение инфляции от целевых 4% носило непродолжительный и незначительный характер.