Глава ЦБ РФ: Систему SWIFT в случае ее отключения заменит СПФС

Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, а Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) может заменить международную SWIFT.

Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, а Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) может заменить международную SWIFT.

Как передает Report, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе совещании правительства.

"Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут подключаться участники из-за границы", — отметила она в ходе пресс-конференции.

Она также отметила, что карты международных платежных систем продолжают работать внутри России.

Отметим, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от SWIFT.