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Глава ЦБ РФ: Санкции, дефицит кадров, ситуация с предложением - риски для экономики

Глава ЦБ РФ: Санкции, дефицит кадров, ситуация с предложением - риски для экономики Санкции, дефицит кадров и отставание предложения от спроса являются основными проинфляционными рисками для экономики России.
Финансы
28 апреля 2023 г. 17:13
Глава ЦБ РФ: Санкции, дефицит кадров, ситуация с предложением - риски для экономики

Санкции, дефицит кадров и отставание предложения от спроса являются основными проинфляционными рисками для экономики России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Проинфляционные риски выражены сильнее, во-первых, мы относим к ним возможное ужесточение санкционного режима. Во-вторых, усиление дефицита на рынке труда, которое может тормозить структурную трансформацию, вести к росту цен", - сказала она.

По ее словам, еще один риск заключается в том, что предложение на рынках товаров и услуг будет отставать от ускорения потребительского спроса. "Кроме того мы продолжим внимательно следить за реализацией бюджетной политики: в базовом прогнозе мы исходим их текущих бюджетных планов. Более жесткая денежно-кредитная политика может потребоваться в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита на среднесрочном горизонте", - отметила глава ЦБ, подчеркнув, что с точки зрения принятия решения важен показатель именно структурного дефицита, а не расходов бюджета.

Также со стороны дезинфляционных рисков, ЦБ выделил более продолжительное сохранение высокой склонности населения к сбережениям. Кроме того, расширенные запасы сельскохозяйственной продукции могут дольше сдерживать рост цен, отметила она.

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