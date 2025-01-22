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Глава ЦБ оценил влияние различных факторов на инфляцию в Азербайджане

Глава ЦБ оценил влияние различных факторов на инфляцию в Азербайджане 11:16
Финансы
22 января 2025 г. 11:50
Глава ЦБ оценил влияние различных факторов на инфляцию в Азербайджане

В 2024 году рост цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами Азербайджана, оказал определенное влияние на уровень инфляции в стране - она выросла на 4,41 процентных пункта (п.п.).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.

"Что касается внутренних факторов, то потребление домохозяйствами и увеличение государственных расходов привели к росту инфляции на 1,5 п.п., корректировка цен на товары, регулируемые со стороны государства - на 0,6 п.п, рост потребления сельскохозяйственной продукции - на 3,4 п.п, а номинальный эффективный курс маната оказал понижающий эффект на 2,21 п.п, другие факторы - на 3,6 п.п.", - отметил он.

По словам Кязымова, ожидается, что увеличение расходов госбюджета в этом году приведет к ускорению инфляции на 0,3 п.п., а рост кредитного портфеля - на 0,64 п.п. Повышение цен на коммунальные услуги с начала этого года может повысить инфляцию на 0,51 п.п.

Согласно обновленным прогнозам ЦБА, годовая инфляция в Азербайджане в 2025 году ожидается на уровне 5,5% и 3,8% - в 2026 году.

В 2024 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,2%, годовая - 4,9%.

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