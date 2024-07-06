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Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание первого валютного соглашения с РФ

Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание первого валютного соглашения с РФ Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин анонсировал подписание первого валютного соглашения с Россией.
Финансы
6 июля 2024 г. 16:42
Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание первого валютного соглашения с РФ

Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин анонсировал подписание первого валютного соглашения с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает ИРНА.

"На двусторонней встрече глав центральных банков Ирана и России на полях финансового конгресса Банка России, который состоялся в Санкт-Петербурге было подписано валютное соглашение с целью предоставления (обменной) ликвидности национальным валютам для коммерческих операций", - сказал Фарзин.

Он также заявил, что вскоре начнется использования офшорного риала в торговых операциях с Россией.

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