Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание первого валютного соглашения с РФ

Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин анонсировал подписание первого валютного соглашения с Россией.
Как передает Report, об этом сообщает ИРНА.
"На двусторонней встрече глав центральных банков Ирана и России на полях финансового конгресса Банка России, который состоялся в Санкт-Петербурге было подписано валютное соглашение с целью предоставления (обменной) ликвидности национальным валютам для коммерческих операций", - сказал Фарзин.
Он также заявил, что вскоре начнется использования офшорного риала в торговых операциях с Россией.