Глава банка: Рынок нуждается в стабильном курсе

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сейчас рынку больше нужен стабильный курс доллара в отношении маната и его колебания в рамках установленного коридора, чем ежедневные показатели.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления ОАО Unibank Фаиг Гусейнов.

По его словам, азербайджанская экономика еще долгое время будет зависеть от импорта и курса инвалюты, поэтому для экономической стабильности необходимо стабилизировать курс. “Необходимо установить определенный коридор, в котором был бы уверен инвестор. Удельный вес импорта в Азербайджане и в будущем будет высоким. Мы зависимы от курса валюты”.