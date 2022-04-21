Глава Банка России рассказала о начале применения цифрового рубля

В 2023 году Банк России начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах.

В 2023 году Банк России начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Среди приоритетных проектов — это цифровой рубль. Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим тестирование уже с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем. Цифровой рубль должен сделать дешевле расчеты… и мы, конечно, рассчитываем, что он будет использоваться и в международных расчетах", — сказала она, выступая в Госдуме.

Также Набиуллина отметила, что необходимо довести до рабочего состояния тему цифровых финансовых активов. "Надо посмотреть, может быть, мы слишком здесь зажали и нужно облегчить вот эти проекты по цифровым финансовым активам", — добавила она.