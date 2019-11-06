Глава банка: Почему я не должен выдавать бизнес-кредит нормальному клиенту?

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"Слухи о том, что банки Азербайджана не выдают бизнес-кредиты, не соответствуют действительности. Почему я не должен выдавать кредит представившему бизнес-план нормальному клиенту?".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов.

"Сегодня банки борются за каждого нормального клиента. Утверждать, что банки не предоставляют кредиты для бизнеса, могут только клиенты с низкой платежеспособностью и неудачным бизнес-планом. Вы бы дали кредиты таким людям?", - сказал он.

Ф. Гусейнов также ответил на претензии по поводу высоких процентных ставок: "Кредитные ставки связаны с депозитными. На сегодняшний день процентные ставки не так высоки. Можно получить бизнес-кредиты в манатах под 13-14% годовых".