Глава банка "JPMorgan Chase" стал самым высокооплачиваемым банкиром США

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Глава крупнейшего по объем у активов банка США "JPMorgan Chase" Джейми Даймон в очередной раз стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером Уолл-стрит.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в прошлом году он в совокупности заработал 28,3 млн.долларов.

Главный банкир "Bank of America" Брайан Мойнихэн заработал в минувшем году $21,3 млн, включая зарплату и бонусы, глава "Citrigroup" Майкл Корбат - $17,8 млн.

На четвертом месте среди самых высокооплачиваемых банкиров оказался руководитель "Wells Fargo" Тимоти Слоан, заработавший $17,5 млн. Такая ситуация оказалась неприятной неожиданностью для аналитиков, отметивших ряд крупных скандалов, когда банк обвиняли в навязывании клиентом ненужных услуг и создании счетов без их ведома.