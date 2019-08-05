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Глава банка HSBC ушел в отставку из-за "сложной глобальной обстановки"

Глава банка HSBC ушел в отставку из-за "сложной глобальной обстановки"
​Гендиректор банковской группы HSBC Джон Флинт ушел в отставку и покинул совет директоров компании

Гендиректор банковской группы HSBC Джон Флинт ушел в отставку и покинул совет директоров компании.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", пост гендиректора Д.Флинт занимал с октября 2017 года и всего проработал в HSBC почти тридцать лет.

Банк объяснил необходимость замены руководства "все более сложной и проблемной глобальной обстановкой", в которой приходится работать. Д.Флинт отметил хорошие промежуточные финансовые показатели банка и назвал эту ситуацию подходящей для перемен.

HSBC временно возглавит Ноэль Куинн, который с 2015 года руководит подразделением Global Commercial Banking и всего работает в компании 32 года.

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