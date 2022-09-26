Глава банка ФРС США предупредил о потере рабочих мест в стране

Принимаемые в Соединенных Штатах меры по снижению инфляции, могут привести к потере рабочих мест в стране.

Принимаемые в Соединенных Штатах меры по снижению инфляции, могут привести к потере рабочих мест в стране.

Как передает Report, это спрогнозировал в эфире телеканала CBS президент Федерального резервного банка Атланты (штат Джорджия) Рафаэль Бостик.

"Это будет трудно. Это не будет просто. Вероятнее всего, будет некоторая потеря рабочих мест", - пояснил руководитель банка.

При этом Бостик подчеркнул, что в исторической перспективе потеря рабочих мест окажется меньше, "чем мы наблюдали в иных ситуациях". Минтруда США привел данные, по которым потребительские цены в стране по итогам августа выросли на 8,3% в годовом исчислении.