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Глава банка ФРС США предупредил о потере рабочих мест в стране

Глава банка ФРС США предупредил о потере рабочих мест в стране Принимаемые в Соединенных Штатах меры по снижению инфляции, могут привести к потере рабочих мест в стране.
Финансы
26 сентября 2022 г. 06:29
Глава банка ФРС США предупредил о потере рабочих мест в стране

Принимаемые в Соединенных Штатах меры по снижению инфляции, могут привести к потере рабочих мест в стране.

Как передает Report, это спрогнозировал в эфире телеканала CBS президент Федерального резервного банка Атланты (штат Джорджия) Рафаэль Бостик.

"Это будет трудно. Это не будет просто. Вероятнее всего, будет некоторая потеря рабочих мест", - пояснил руководитель банка.

При этом Бостик подчеркнул, что в исторической перспективе потеря рабочих мест окажется меньше, "чем мы наблюдали в иных ситуациях". Минтруда США привел данные, по которым потребительские цены в стране по итогам августа выросли на 8,3% в годовом исчислении.

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